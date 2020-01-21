Украинцам готовят новый "сюрприз" в медицине: все подробности

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что идет подготовка к внедрению второй очереди медицинской реформы и запуску системы eHealth, которая включает в себя электронную медкарту.
Об этом он написал на странице в Facebook.
«До 1 апреля мы активно готовимся для введения второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента», — сообщил Фёдоров.
Министр цифровой трансформации также отметил, что в дальнейшем это нововведение позволит запустить полезные онлайн-сервисы для граждан.