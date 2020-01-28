Курьезы В США мужчина потерял 4 миллиона долларов из-за незнания английского языка

2020-01-29 15:14 252

Житель американского города Нью-Бедфорд лишился многомиллионного выигрыша из-за незнания английского языка.

Как сообщает Televisa news, Джоао Луис ДаПонте подал в суд на своих знакомых Марии Оливейры и Сюзаны Гаспар. По его словам , они присвоили его миллионный выигрыш в лотерею.

Португалец якобы купил лотерейный билет, который сорвал джекпот в 4 миллиона долларов. Из-за незнания английского языка, мужчина подумал, что выиграл 4 тысячи.

Он попросил Оливейре получить за него выигрыш и пообещал ей 200 долларов за помощь.

ДаПонте отмечает, что получил от знакомой только 3,8 тысячи долларов, а остальное женщина присвоила себе. Мужчине об обмане рассказал его друг. Оливейра отрицает правдивость слов португальца.