Курьезы Лотерейный билет с выигрышем в два миллиона долларов четыре месяца валялся в грузовике

2023-12-15 12:29

Лотерейный билет с выигрышем в два миллиона долларов четыре месяца пролежал в грузовике победителя. Об этом сообщает UPI.

29-летний мужчина из округа Мичиган рассказал представителям лотереи, что купил свой скретч-билет за 20 долларов в магазине Shepherd E-Z Mart на Ист Райт Авеню, а когда не увидел выигрыша, бросил его в ящик для ненужных вещей.

"Иногда после работы я останавливаюсь, чтобы принять участие в мгновенной лотерее. Около четырех месяцев назад я купил очередной билет, но когда снял защитную пленку, то не увидел выигрышной комбинации чисел, поэтому бросил бумажку в ящик для ненужных вещей", - сказал он.

Американец добавил, что около недели назад жена дала ему несколько новых лотерейных билетов, чтобы он отправился в местный магазин и проверил их. Он решил взять коробку, чтобы еще раз проверить результаты своих розыгрышей.

"Когда я его просканировал, то сразу получил сообщение о необходимости подачи заявки на получение выигрыша. А потом заметил внизу надпись "2 миллиона долларов", и мне отняло язык. Это просто чудо, что этот билет не оказался на мусорнике", - говорит счастливчик.

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