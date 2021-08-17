Мир Потерявший работу дворник сорвал джекпот в лотерею, получит 80 миллионов долларов

2021-08-17 08:45

Мужчина средних лет из Мельбурна, трудившийся уборщиком после того, как потерял работу из-за пандемии коронавируса, сорвал джекпот в лотерею $80 млн, что является третьим по величине лотерейным призом в Австралии.

Мужчина стал единственным победителем первого дивизиона в розыгрыше Powerball.

"Я так рад. Я проверил свой билет вчера поздно вечером. Я не мог спать после этого!", – рассказал он, однако не стал называть своего имени.
Известно, что до этого дня семья еле сводила концы с концами, однако теперь все кардинально изменится.

"Мы собираемся подготовить наших детей к жизни. Это будет невероятная вещь. Мы так много сможем сделать с этим призом. Он изменит жизнь очень многих людей!", – заявил счастливчик.

Среди первоочередных планов у победителя – выплатить ипотеку за дом и дать образование своим детям.

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Потерявший работу дворник сорвал джекпот в лотерею, получит 80 миллионов долларов 2021-08-17 08:45
Военные США вступили в перестрелку в аэропорту Кабула, есть погибшие 2021-08-16 19:20