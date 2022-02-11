Курьезы Американец создал хитрую формулу и за два месяца выиграл в лотерею 264 раза

2022-02-11 18:28

Американец выиграл в лотерею 264 раза за два месяца благодаря интуиции. Как оказалось, он использовал одну и ту же комбинацию из трех цифр на 104 билетах и таким образом получил главный приз в 500 долларов по каждому из них. Всего мужчина выиграл 52 тысячи долларов.

Как сообщает Newsweek, по этой же стратегии он разбогател еще на 80 тысяч долларов. Также везунчик неплохо подзаработал при использовании другой комбинации из трех цифр на 160 билетах.

"У меня было особое чувство. Когда у вас есть такое чувство, просто играйте!" - сказал мужчина и добавил, что планирует инвестировать полученные деньги.