Политика В ВОЗ назвали меры Китая по борьбе против коронавируса nCoV рекордными

2020-01-29 09:41 240

В ВОЗ признали, что невероятные усилия Китая по борьбе с коронавирусом привели к рекордным результатам. Патоген был выявлен в максимально возможные сроки. Даже больницу на тысячу мест с нуля построят менее чем за неделю.

"С самого начала этой вспышки Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим", - заявил на встрече с главой МИД Китая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания также обнаружили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде, Непале и Германии.

В Украине же пока тестов для диагностики коронавируса нового типа нет. В Минздраве говорят, до конца текущей недели, или в начале следующей, Украина получит специальные тест-системы, которые будут способствовать диагностике возможного заражения китайским коронавирусом nCoV.

Как заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль, диагностика возможного заражения китайским коронавирусом проводится исключительно путем исключения других заболеваний.