Украина ЕС откажется от перевода часов: в Минэкономики рассказали о действиях Украины

2020-01-29 19:00 75

 

Кабмин должен будет принять новое постановление взамен утратившего силу № 509

Уже с апреля 2021 года в Евросоюзе могут отменить практику перевода часов на зимнее и летнее время. А тем временем Украина следит за намерением Еврокомиссии изменить подсчет времени в ЕС.

Об этом говорится в официальном ответе отечественного Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на запрос сайта "Сегодня".

"Европейская комиссия предложила отменить перевод часов дважды в год. При этом, каждая страна ЕС должна уведомить Европейскую комиссию не позже 1 апреля 2020 года, о намерении изменить свое стандартное время в последнее воскресенье октября 2021 года или оставить его без изменений", – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Минэкономики осуществляет мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС.

"В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов, Минэкономики предложит Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины, путем принятия нового постановления правительства. При этом, постановление № 509 будет признано утратившим силу", – сообщает Минэкономики.

В то вже время в ведомстве отметили, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономики отсутствуют.

Справка: Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на один час назад. Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Напомним, в марте 2019 Европарламент 410 голосами против 192 проголосовал за отмену перевода часов на зимнее и летнее время с апреля 2021 года. Результаты голосованиям стали лишь поводом для начала дискуссий со странами-членами Евросоюза, каждой из которых еще предстоит занять позицию по данному вопросу.

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