Детали Медики рассказали об алкогольном напитке, понижающем кровяное давление

2020-02-05 22:00 516

Исследователи из Великобритании выяснили, что красное вино понижает кровяное давление, сообщает Newsyou.

Ресвератрол образуется в кожуре винограда, это вещество может предотвратить рак, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие и многие другие расстройства.

Команда из Королевского колледжа в Лондоне более внимательно изучила ресвератрол. Они обнаружили механизм, ответственный за эффект, снижающий кровяное давление. Ресвератрол взаимодействует с белком PKG1a, который контролирует жесткость прохода, а ресвератрол добавляет кислород к PKG1a. Окисленный белок запускает кровеносные сосуды, чтобы расслабиться и расшириться.

Это соединение позволяло кислороду в крови вызывать окисление PKGA1a в стенках кровеносных сосудов.