Детали Люди от Порошенко предлагали грузинскому генералу деньги за отказ от версии причастности грузинских снайперов к расстрелам на Майдане - американские СМИ

2020-02-10 14:30 2937

Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа

В США на телеканале One America News, близком к Республиканской партии, был показан документальный фильм





"Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства".

Его автором стал бывший советник Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто.

В фильме, в частности, речь идет о роли тогдашнего президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о связях семьи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании "Бурисма", вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США.

В съемках фильма приняли участие экс-глава СБУ Наливайченко, экс-народный депутат Пашинский, экс-президент Грузии Саакашвили, экс-Генпрокурор Украины Шокин, один из экс-сотрудников "Беркута" Тамтура и его адвокат Горошинский.

Есть в фильме и так называемые "грузинские снайперы" и грузинского генерала Цителашвили, который одним из первых заявил о причастности неких грузинских граждан к расстрелам на Майдане.

В фильме также фигурирует неизвестный человек в маске, который заявляет, что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.

"Приказ был стрелять по Беркуту и по людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было двое.

Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Потом мы поменяли позицию, и я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов", - заявляет неизвестный.

"Грузинские снайперы" снова подтвердили свою версию, что их вербовкой для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили, позже ставший командиром "Грузинского легиона".

А к организации стрельбы на Майдане, по их словам, были причастны Парубий и Пашинский, которые отвечали также за обстановку в отеле "Украина" и за снабжение оружием.

Еще один гражданин Грузии по имени Зураб указывает в фильме, что во время Майдана встречался с Саакашвили и Лордкипанидзе (экс-глава Одесской областной милиции - Ред.), а также неизвестным сотрудником СБУ.

"…Нам было поручено найти регулярные маршруты Януковича. Было дано задание отслеживать маршруты передвижений Януковича. И они скажем планировали убить Януковича", - заявляет Зураб.

Утверждается, что из 45 человек – граждан Грузии, которых во время Майдана привезли в Киев, в живых остались только 14. По мнению автора фильма Майкла Капуто, кто-то может стремится избавиться от опасных свидетелей.

Бывший грузинский военный Цителашвили, который одним из первых в 2014 году заявил о причастности "грузинских снайперов" к расстрелам на Майдане, утверждает, что на него пытались выйти люди от имени экс-президента Порошенко и экс-главы СБУ Грицака.

"… Мне обещали финансовое благополучие, если я поменяю свою позицию. Но я категорически отказался", - говорит Цителашвили.

Адвокат сотрудников «Беркута» А. Горошинский ссылаясь на показания «грузинских снайперов» заявляет: «Среди организаторов расстрелов были такие лица как Парубий, который являлся спикером парламента, а также Пашинский. Такая задача расстрелов снайперами, которая стояла – создать хаос, показать людям, что власть, тогдашняя власть Януковича, применяет силу с одной единственной целью – лишить возможности подписать мировое соглашение, которое Янукович собирался подписать и подписал с лидерами оппозиции».

Автор, экс-советник Трампа, высказывает в фильме свое мнение, что "президент Трамп намерен дать ход расследованиям», а также говорит о том, что президент Зеленский "не должен платить за то, что сделал его предшественник – за вмешательство в американские выборы".

Капуто также проводит параллель между событиями в Украине и попыткой импичмента Трампу, указывая на один и тот же почерк и причастность к этому Джорджа Сороса, экс-вице-президента Джо Байдена и других представителей Демпартии США.