Детали Люди от Порошенко предлагали грузинскому генералу деньги за отказ от версии причастности грузинских снайперов к расстрелам на Майдане - американские СМИ

2020-02-10 14:30 2937

Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа

 В США на телеканале One America News, близком к Республиканской партии, был показан документальный фильм

 

"Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства".

Его автором стал бывший советник Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто

В фильме, в частности, речь идет о роли тогдашнего президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о связях семьи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании "Бурисма", вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США.

В съемках фильма приняли участие экс-глава СБУ Наливайченко, экс-народный депутат Пашинский, экс-президент Грузии Саакашвили, экс-Генпрокурор Украины Шокин, один из экс-сотрудников "Беркута" Тамтура и его адвокат Горошинский.

Есть в фильме и так называемые "грузинские снайперы" и грузинского генерала Цителашвили, который одним из первых заявил о причастности неких грузинских граждан к расстрелам на Майдане.

В фильме также фигурирует неизвестный человек в маске, который заявляет, что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.
"Приказ был стрелять по Беркуту и по людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было двое.

Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Потом мы поменяли позицию, и я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов", - заявляет неизвестный.

"Грузинские снайперы" снова подтвердили свою версиючто их вербовкой для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили, позже ставший командиром "Грузинского легиона". 

А к организации стрельбы на Майдане, по их словам, были причастны Парубий и Пашинский, которые отвечали также за обстановку в отеле "Украина" и за снабжение оружием.

Еще один гражданин Грузии по имени Зураб указывает в фильме, что во время Майдана встречался с Саакашвили и Лордкипанидзе (экс-глава Одесской областной милиции - Ред.), а также неизвестным сотрудником СБУ.

"…Нам было поручено найти регулярные маршруты Януковича. Было дано задание отслеживать маршруты передвижений Януковича. И они скажем планировали убить Януковича", - заявляет Зураб.

Утверждается, что из 45 человек – граждан Грузии, которых во время Майдана привезли в Киев, в живых остались только 14. По мнению автора фильма Майкла Капуто, кто-то может стремится избавиться от опасных свидетелей.

Бывший грузинский военный Цителашвили, который одним из первых в 2014 году заявил о причастности "грузинских снайперов" к расстрелам на Майдане, утверждает, что на него пытались выйти люди от имени экс-президента Порошенко и экс-главы СБУ Грицака.

"… Мне обещали финансовое благополучие, если я поменяю свою позицию. Но я категорически отказался", - говорит Цителашвили.

Адвокат сотрудников «Беркута» А. Горошинский ссылаясь на показания «грузинских снайперов» заявляет: «Среди организаторов расстрелов были такие лица как Парубий, который являлся спикером парламента, а также Пашинский. Такая задача расстрелов снайперами, которая стояла – создать хаос, показать людям, что власть, тогдашняя власть Януковича, применяет силу с одной единственной целью – лишить возможности подписать мировое соглашение, которое Янукович собирался подписать и подписал с лидерами оппозиции».

Автор, экс-советник Трампа, высказывает в фильме свое мнение, что "президент Трамп намерен дать ход расследованиям», а также говорит о том, что президент Зеленский "не должен платить за то, что сделал его предшественник – за вмешательство в американские выборы".

Капуто также проводит параллель между событиями в Украине и попыткой импичмента Трампу, указывая на один и тот же почерк и причастность к этому Джорджа Сороса, экс-вице-президента Джо Байдена и других представителей Демпартии США.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе

2020-02-10 16:00 465

Должников за коммуналку ждут серьезные неприятности: что известно

2020-02-10 11:00 4749

фото Чиновник из Кабмина попался на взятке в 2,5 млн - ему грозит 10 лет с конфискацией

2020-02-05 09:39 441

Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу

2020-02-01 15:00 795

Еще новости в разделе "Детали"

Люди от Порошенко предлагали грузинскому генералу деньги за отказ от версии причастности грузинских снайперов к расстрелам на Майдане - американские СМИ

2020-02-10 14:30 2937

фото Громада Протасового Яру, яка бореться з Корбаном, протестує під СІЗО

2020-02-09 14:38 807

Страсти по Жукову: Мемориальная доска маршалу стала причиной выяснения отношений между сторонниками Партии Шария и националистами

2020-02-08 15:17 843

Диетологи дали советы, что лучше есть по утрам

2020-02-08 11:30 756
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Люди от Порошенко предлагали грузинскому генералу деньги за отказ от версии причастности грузинских снайперов к расстрелам на Майдане - американские СМИ 2020-02-10 14:30 2937
фото Громада Протасового Яру, яка бореться з Корбаном, протестує під СІЗО 2020-02-09 14:38 807
Страсти по Жукову: Мемориальная доска маршалу стала причиной выяснения отношений между сторонниками Партии Шария и националистами 2020-02-08 15:17 843
Диетологи дали советы, что лучше есть по утрам 2020-02-08 11:30 756

Лента

19:00 Объявлена эвакуация украинцев из Хубэя
18:30 Кабмин перечислил бесплатные медицинские услуги, которые предоставят украинцам с 1 апреля
18:00 Украинцам запретят курить на балконах: Детали нового законопроекта
17:30 Коболев предлагает приватизировать "Нафтогаз", чтобы закрыть вопрос высоких премий
17:00 От двух тысяч гривен: вызов "скорой" на дом хотят сделать платным
16:30 В Украине изменили порядок сертификации авто с ГБО: цены кусаются
16:00 Украина отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе
15:30 Новая миграционная политика Польши: что нужно знать украинцам
15:00 Марусе Зверобой избрали меру пресечения
14:30 Люди от Порошенко предлагали грузинскому генералу деньги за отказ от версии причастности грузинских снайперов к расстрелам на Майдане - американские СМИ