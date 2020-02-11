Мир ПОЛНЫЙ СПИСОК САМЫЕ УДАЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ АВТО, КОТОРЫЕ НЕ ЛОМАЮТСЯ - миллион без капремонта

2020-02-11 22:12 192

В середовищі автолюбителів час від часу можна зустріти згадку про так звані автомобілі-мільйонники. Вважається, що ці напівміфічні моделі 1990-х і 2000-х можуть проїхати по 300-500 тисяч кілометрів до капітального ремонту двигуна. Детальніше про двигуни, які практично не ламаються, дивимося в нашому огляді.

BMW M57

Мотори баварської компанії BMW стабільно часто виграють конкурс «Двигун року». Але цього недостатньо для того, щоб автомобіль вийшов по-справжньому надійним. Але дизельний 6-циліндровий силовий агрегат BMW M57 – це один з тих випадків, коли говорять про «німецьку якість».

Двигун випускався з 1998 року у декількох варіантах (об’ємом 2,5 л, 2,9 л і 3,0 літри), а знайти його можна під капотом седанів BMW 3 Series, 5 Series, 7 Series, кросоверів Х3, Х5, Х6, Х7 і Range Rover. Кожен з перерахованих – це потужний автомобіль зі спортивним характером.

Toyota 3S-FE

Toyota 3S-FE – це 4-циліндровий бензиновий мотор, який з 1986 по 2002 рр. займав центральне місце під капотом численних моделей японської компанії. 2,0-літровий агрегат потужністю від 128 до 140 к. с. відрізняється вдалою конструкцією, високою надійністю, здатністю переносити погане обслуговування. Мотор рідко турбує автовласників за дрібницями, а до капітального ремонту седани, хетчбеки і позашляховики Toyota встигають проїхати до 500 тисяч кілометрів.

Mercedes-Benz OM602

П’ятициліндрові дизельні двигуни Mercedes-Benz OM602 можна зустріти під капотом таких легендарних автомобілів німецької марки, як Mercedes-Benz 190 (W201), E-Class (W124), E-Class (W210), Gelaendewagen, Sprinter. Випускалися кілька модифікацій об’ємом 2,5 і 2,9 літра.

Мотор вважається легендарним, бо при регулярному обслуговуванні автомобілі з трипроменевою зіркою долали 500 000 кілометрів, і багато з них навіть досягли мільйона кілометрів пробігу.

Mitsubishi 4G63

Ще один представник супернадійного японського автопрому – двигун Mitsubishi 4G63. Цей силовий агрегат потрапив на конвеєр ще на початку 1980-х років, а випускається досі. 2,0-літровий 4-циліндровий мотор ставився практично на весь модельний ряд Mitsubishi за останні 30 років. За цей час двигун з одновального став двовальним, а карбюратор змінився системою уприскування палива.

Honda D15/D16

Поряд з німецьким автопромом, найнадійнішими в світі вважаються японські машини. Компанія Honda, не відстаючи від конкурентів з острівної держави, в 1980-ті і 1990-ті роки випускала лінійку моторів серії D об’ємом від 1,2 до 1,7 літра, які заслужено вважаються легендарними. А моделі D15 і D16 при належному обслуговуванні виходжували 350-500 тисяч кілометрів.