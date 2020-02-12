Детали Врач рассказала, как заставить мозг работать: от чего нужно отказаться

2020-02-12 21:30 240

 

Американский диетолог рассказала, как помочь мозгу работать лучше

Сертифицированный врач-натуропат, клинический диетолог Мишель Шоффро рассказала, как улучшить работу мозга.

По ее мнению, помимо различных форм мыслительного процесса, для укрепления здоровья мозга нужно быть физически активным и пересмотреть свой рацион.

Сократите потребление красного мяса и молочных продуктов. Насыщенные жиры, содержащиеся в мясных и молочных продуктах, могут стимулировать выработку холестерина и бета-амилоидных бляшек, которые провоцируют ослабление памяти и развитие болезни Альцгеймера.

Обратите внимание на медикаменты, которыми лечитесь. В исследовании, опубликованном в медицинском журнале JAMA Neurology, ученые обнаружили, что препараты, содержащие антихолинергические средства, повышают риск развития деменции, дисфункции и усушки мозга.

Антихолинергические средства – это большая группа лекарственных препаратов, используемых при лечении гипертонии, болезней сердца, заболеваний легких, бессонницы и некоторых других недугов. К таким препаратам относятся, например, паксил, бенадрил, димедрол, бромфенирамин и другие.

Добавьте в рацион продукты с полезными для мозга питательными веществами. Для лучшей работы мозга организму требуется достаточное количество аминокислот из белковой пищи, сложные углеводы для энергии и здоровые жиры, таких как Омега-3.

 Стоит добавить в рацион семена чиа, льна, подсолнечника, авокадо, кокос, цельнозерновые и бобовые продукты, орехи.

Чтобы функционировать должным образом, мозг нуждается в постоянных поставках «топлива» и стабильном уровне сахара в крови. Лучший способ выполнить эти условия – регулярно, каждые два-три часа, перекусывать чем-нибудь, содержащим белок или клетчатку.

Уделяйте время физической активности. Пять дней в неделю находите 30 минут для тренировок. Для хорошего функционирования мозг должен обогащаться кислородом. Кровоснабжение мозга обеспечивают регулярные физические упражнения.

Вы можете устраивать длительные пешие прогулки, кататься на лыжах, танцевать или выбрать любой подходящий для вас вид нагрузок.

 Откажитесь от пищи, содержащей трансжиры. Трансжиры – это химически измененные жиры, которые входят в состав маргарина и многих обработанных и готовых продуктов. Для организма они опасны и токсичны, повышают риск инсульта и повреждают мембраны жизненно важных клеточных структур, в том числе и клеток головного мозга.
 
Сократите потребление сахара. Сахар провоцирует развитие множества проблем со здоровьем. Большое количество сахара в организме повышает вероятность развития воспалений, которые могут приводить к заболеваниям головного мозга. Попробуйте заменить сахарные сладости на свежие фрукты, сухофрукты или мед.

 

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