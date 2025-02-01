Политика Института изучения войны назвал единственный способ заставить рашистов завершить войну против Украины

2025-02-01 16:45

Теория победы российского диктатора путина основывается на предположении, что Запад покинет Украину на произвол судьбы. Потому регулярная западная военная помощь Киеву заставит его пойти на уступки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Только непоколебимая поддержка Запада и постоянные поставки западной военной помощи Киеву могут заставить путина отказаться от территории и принять необходимость пойти на уступки, необходимые для любого разрешения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины", - отмечается в тексте.

В ISW считают, что только Соединенные Штаты могут предоставить Киеву критически важное вооружение и военную технику в масштабах и с такой скоростью и регулярностью, которые необходимы для защиты Украины от рашистов.

Впрочем, в отчете говорится, что недавно западные официальные лица предложили, чтобы европейские государства также больше помогали в финансировании военной помощи США Украине.

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