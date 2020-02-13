Мир Эксперты рассказали о зарплатах украинцев в Польше

2020-02-13 20:30 42

 

Самые низкие зарплаты - у трудовых мигрантов, работающих от трех до шести месяцев: более 48% из них зарабатывают до 90 грн в час.

Работники из Украины - это уже не "дешевая рабочая сила" в Польше, их заработки динамично растут, а влияет на них ряд факторов. Об этом говорится в исследовании Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета (в сотрудничестве с компанией EWL S.A.) опубликованного на Европейской правде.

Так, только 6% украинцев готовы работать в Польше на минимальной ставке (в 2018-м таких было 40%), больше всего работники зарабатывают в промышленной сфере имея вид на жительство. Высокие заработки на Западе остаются главной причиной миграции украинцев в Польшу - такого мнения придерживаются почти 80% респондентов.

Впрочем, по сравнению с 2018 годом, на 11 процентных пунктов (п.п.), увеличилось количество людей, которые среди причин миграции называют отсутствие работы в родном населенном пункте.

 

 При этом удвоилось группа работников, которые хотели зарабатывать 13-15 злотых (90-105 грн) нетто в час (33%), а доля респондентов, которые ожидают заработка 15-20 злотых (105-140 грн) нетто в час, выросла почти втрое - до 19%.

Более 61% тех, кто работает в Польше впервые, рассчитывают заработать менее 13 злотых (90 грн) в час. В свою очередь более 47% респондентов, работавших в Польше более пяти раз, сейчас получают более 15 злотых (105 грн) в час.

Самые низкие зарплаты - у трудовых мигрантов, работающих от 3 до 6 месяцев: более 48% из них зарабатывают до 90 грн в час. Высокие зарплаты получают украинцы, которые имеют вид на жительство (временное или постоянное). Более 70% респондентов, заявивших о наличии у них вида на жительство, зарабатывают больше 15 злотых (105 грн) в час.

Почти треть владельцев этих документов могут рассчитывать на зарплату даже до 35 злотых (244 грн) в час. Среди польских регионов с высоким представительством украинской диаспоры лучшие заработки зафиксированы в столичном, Мазовецком воеводстве.

Более 45% граждан Украины, работающих здесь, зарабатывают больше 15 злотых за час работы. Согласно опросу, почти 10% респондентов, получающих минимальную ставку, не знают польского языка.

В свою очередь более 51% граждан Украины, которые очень хорошо или свободно разговаривают на польском языке, могут рассчитывать на заработок, превышающий 15 злотых (105 грн) в час.

 

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