Детали Сирийско- Прокурорский бизнес по-одесски

2020-02-13 19:27 144

Выходец из Сирии создал в Одесе схему по нелегальной переправки мигрантов из стран Ближнего Востока

В Одессе успешно действует фирма «Департамент переводов», которая имеет целую сеть филиалов в центральной части города (ул.Екатерининская, 21, ул.Ланжероновская, 21, ул.Ланжероновская, 26 и ул.Ланжероновская, 17).

Организовали и управляют указанной фирмой уроженец Сирии гражданин Украины ФессальНахльАбдульрахман и его жена - Калюжная Ирина Андреевна.

Также господилФессальНахльАбдульрахман является основателем целого ряда предприятий, таких как: "Ассоциация переводчиков и филологов", "Френдел Групп", "Ориент центр-сервис", "Финикия компани" (https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/f/fessal-nakhl-abdulrakhman/founder/)

Занимаются данные фирмы разнообразной деятельностью – от организации путешествий, до изготовления и копирования документов, а также торговлей различными товарами. Причем спектр торговли тоже разнообразный – от сельхозтоваров – до продукции из стали и сплавов. Уставной капитал фирм довольно странный, к примеру, агентство путешествий "Френдел Групп" было оснвано всего лишь за 500 грн. (https://ring.org.ua/edr/uk/company/31830108)

Сам господин ФессальНахльАбдульрахман длительное время находился в Украине нелегально. За что неоднократно выдворялся за пределы Украины. Позже, при «содействии» правоохранительных органов, ему удалось легализовался в Украине и развернуть бизнес, а также стать специалистов по Ближнему Востоку. Именно та его представляли в СМИ (https://www.youtube.com/watch?v=jyeBIo-b7CE)

По данным наших источников, ФессальНахльАбдульрахман и его жена - Калюжная Ирина Андреевна причастны к организации незаконной переправки лиц через Государственную границу и последующей их легализации на территории Украины. Именно этим и объясняется специфический подбор фирм, которые были основаны супружеской парой. Специализируются они на гражданах со стран Ближнего Востока. Указанные фирмы они создали с целью фальсификации данных при переводе официальных документов для легализации иностранцев.

Такой незаконной деятельностью ФессальНахль начал заниматься под прикрытием сотрудников УСБУ, которые затем перешли работать в прокуратуру Одесской области, в частности прокуратура области - Максима Вихора (https://strana.ua/news/225406-maksim-vikhor-novyj-prokuror-odesskoj-oblasti-khochet-polnostju-obnovit-prokurorskij-sostav.html)и при содействии коррумпированных связей в Государственной миграционной службе Одесской области. https://www.segodnya.ua/ukraine/migracionnaya-korrupciya-chto-pochem-i-pochemu-vzyatochnikov-pochti-ne-nakazyvyut-1167599.html

Следует отметить, что Максим Выхор был назначен руководителем одесской региональной прокуратуры 30 сентября прошлого года. Ранее он работал в СБУ и Генеральной прокуратуре на руководящих оперативных должностях. Был помощником губернатора Максима Степанова. В органы он вернулся исключительно по протекции своего старого друга заместителя главы СБУ Владислава Бухарева. С Бухаревым Максим Вихор познакомился еще в начале 2000-х. (https://antikor.com.ua/articles/353055-zlokljuchenija_odesskogo_prokurora_maksima_vihora )

Благодаря успешному занятию преступной деятельностью, ФессальНахль и Ирина Калюжная обладают значительными денежными средствами, которыми успешно «мотивируют» руководителя областной прокуратуры.

В последствии, совместный «бизнес» в организации нелегальной миграции, перерос в дружбу между семьями Фессаль-Калюжной и Максима Вихора, что придает устойчивости, надежности и безнаказанности в действиях их «преступного синдиката».