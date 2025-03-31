Мир Президент Сирии представил состав нового правительства страны и озвучил главную задачу

2025-03-31 10:27

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа представил состав нового правительства страны и назвал его "правительством созидания и перемен", сообщает телеканал Al Hadath.

Аш-Шараа подчеркнул, что приоритетами в работе нового правительства станут борьба с коррупцией, развитие армии и укрепление экономики.

"Мы являемся свидетелями рождения нового этапа в истории страны", - отметил лидер Сирии во время церемонии, состоявшейся в Народном дворце в Дамаске.

Как передает телеканал, министр иностранных дел Асаад аш-Шайбани и министр обороны Мирхаф Абу Кусра сохранили свои должности. Председатель Главного разведывательного управления Анас Хаттаб был назначен министром внутренних дел.

Среди новых назначений - Мазхар Алоис (министр юстиции), Мохаммед Абу аль-Хаир Шукри (министр вакуфов), Марван аль-Халаби (министр высшего образования), Мухаммед аль-Башир (министр энергетики), Хинд Кабват (министр социальных дел и труда), Мухаммад Юср-Юср Хинд Кабват стала единственной женщиной в новом правительстве.

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