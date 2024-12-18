Мир Турция стягивает большие силы к границе с Сирией - западные СМИ сообщают о подготовке вторжения

2024-12-18 08:24

Турция и ее союзники наращивают силы на границе с Сирией, что может говорить о запланированном широкомасштабном вторжении. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.



По словам официальных лиц, вдоль границы с Сирией увеличивается количество бойцов ополчения и турецких спецназовцев в форме, а также артиллерии в большом количестве, которая сосредоточена вблизи Кобани, города с преимущественно курдским населением в Сирии на северной границе с Турцией.



Развертывание войск, начавшееся после падения режима Башара Асада в начале декабря, похоже на военные действия Турции накануне ее вторжения на северо-восток Сирии в 2019 году.



Ильхам Ахмед, представитель гражданской администрации сирийских курдов, заявил в понедельник новоизбранному президенту Дональду Трампу, что военная операция Турции кажется вполне осуществимой, и призвал его оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он не направлял войска через границу.



"И установить фактический контроль над нашей землей они хотят до того, как вы вступите в должность, чтобы вынудить вас иметь с ними отношения как с властителями принадлежащей нам территории", - написал Ахмед в письме Трампу, с которым ознакомилось издание.



Ахмед предупредил Трампа, что турецкое вторжение приведет к перемещению более 200 000 курдских гражданских лиц только в Кобани, а также многих христианских общин.



Трамп ранее намекнул, что Турция организовала захват Хаят Тахрир аш-Шам Сирии, заявив журналистам в своей резиденции во Флориде, что "Турция совершила недружественное поглощение, при этом не потеряв много жизней".



Угроза со стороны Турции поставила возглавляемые курдами Сирийские демократические силы, которые вместе с американскими войсками на северо-востоке Сирии охотятся за боевиками Исламского государства, в уязвимое положение за несколько недель до того, как администрация Байдена покинет свои кабинеты. На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен посетил Турцию с целью обсудить с Эрдоганом будущее Сирии и заверить, что Анкара свернет операции против курдских боевиков.



Переговоры о прекращении огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Кобани, проходившие при посредничестве США, провалились в понедельник без достижения соглашения, сообщил представитель Сирийских демократических сил.



Падение Асада привело к активизации турецких операций против Демократических сил Сирии, которые Анкара считает продолжением запретной Рабочей партии Курдистана.