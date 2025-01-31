Мир Новый президент Сирии Ахмед аль-Шараа затребовал от рф выдачи беглого Башара Асада и его ближайших соратников

2025-01-31 12:29

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа объявлен президентом на переходный период, менее чем через два месяца после того, как возглавляемые им повстанцы свергли режим Башара Асада, сообщает Reuters.

Указано, что соответствующее решение было принято на встрече военных командующих, участвовавших в свержении режима Асада.

"Аль-Шараа также получил полномочия сформировать временный законодательный совет на переходный период, действие Конституции Сирии приостановлено", - говорится в сообщении.

Ахмед Аль-Шараа заявил, что его первоочередной задачей в Сирии будет "наполнение образовавшегося вакуума в правительстве легитимным и законным путем".

Он также требуют от москвы немедленно выдать бывшего президента Башара Асада и его ближайших соратников, бежавших на россию после падения диктаторского режима в Сирии.

По его словам, государственные институции - прежде всего, военные и силы безопасности - должны быть отстроены заново, а экономическая инфраструктура должна развиваться.