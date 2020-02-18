Политика КАРТА Впервые за долгое время сепаратисты применили танки и запрещенную тяжелую артиллерию

2020-02-18 17:13 51

Сегодня в районе Новотошковского противник совершил 56 выстрелов по позициям военных из танка, сообщили в штабе.

Сепаратисты наступали на позиции ВСУ с применением танков и диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

По уточненной информации, сепаратисты обстреляли позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный с использованием запрещенного минского соглашениями вооружения.

Противник применял ствольную артиллерию калибра 152 мм и калибра 122 мм, выпустил 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе Новотошковского сепаратисты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы.