Сегодня в районе Новотошковского противник совершил 56 выстрелов по позициям военных из танка, сообщили в штабе.
Сепаратисты наступали на позиции ВСУ с применением танков и диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
По уточненной информации, сепаратисты обстреляли позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный с использованием запрещенного минского соглашениями вооружения.
Противник применял ствольную артиллерию калибра 152 мм и калибра 122 мм, выпустил 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в районе Новотошковского сепаратисты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы.