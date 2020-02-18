Политика КАРТА РФ в три раза увеличила наступательный военный контингент у границ Украины, - разведка

2020-02-18 21:13 69

Возле границы с Украиной военный потенциал России вырос в три раза. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"По расчетам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, до 2022-2023 годов ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации", - говорится в сообщении Минобороны.

Также отмечается, что РФ направляет основные усилия на модернизацию и обновление наступательного вооружения и переоснащение ядерных компонентов.

Известно, что ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Кроме того, продолжается развитие новой ракетной системы "Сармат". Дальность пуска таких ракет достигает от 6 до 12 тыс. км, что может представлять также угрозу для Европы.

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Политика

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