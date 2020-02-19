Детали Врачи указали на критическую разницу между левшами и правшами: «грозит опасная болезнь»

2020-02-19 22:00 171

Левшам грозит опасность, ученые удивили новыми исследованиями

Исследователи Оксфордского университета провели масштабный генетический и нейровизуализационный скрининг. В результате им удалось выяснить, что мозг левшей и правшей отличается.

Как оказалось, дело состоит не только в повышенной связности речевых центров друг с другом, но и в разной экспрессии генов. Последний факт повышает риск развития у левшей шизофрении, однако при этом понижает риск болезни Паркинсона.

В результате долгого и кропотливого анализа данных 400 тысяч человек в Британском биобанке выяснилось, что у левшей усиливалась функциональная связность между функциональной сетью правого речевого центра и функциональной сетью левого речевого центра.

Нейробиологи изучили мультимодальные МРТ-пакеты данных о структурных и функциональных особенностях мозга около 9000 человек. После чего и удалось обнаружить генетические и функциональные особенности у леворуких и праворуких людей.

В пакетах данных МРТ были изучены структурные снимки, информация о процентном содержании серого, белого вещества, толщины серого вещества, а также о нервных трактах и связи областями мозга друг с другом.

В результате сопоставления данных правшей и левшей выяснилось, что у мозга левшей — более «плотные» связи речевых центров в правом и левом полушариях.

Поиск ассоциаций генов или GWAS помог установить — у левшей и правшей есть отличия в четырех генетических локусах, в трех из которых находятся либо гены, которые кодируют белки, и участвуют в формировании цитоскелета нейронов, или последовательности, которые занимаются «активностью» генов.

Далее удалось выяснить, что гены MAP2, MAPT, WNT3 и MICB, замеченные ранее при развитии болезней Паркинсона, Альцгеймера и шизофрении.

Пока остается загадкой, что дает левшам лучшая связность между речевыми зонами полушарий, скорее всего, это свидетельствует о хорошей связи между полушариями мозга в целом.

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