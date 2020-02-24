Экономика Последняя неделя февраля: чего ожидать от доллара

2020-02-24 20:00 186

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн/$, а наличный доллар в банках — около 24,3-24,5 грн/$. Об этом говорится в еженедельном прогнозе компании «Альпари».

Прогноз аналитиков

По мнению аналитиков, ситуация на валютном рынке остается предельно стабильной. За прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно и незначительно.

Наличный доллар немного снизился, на межбанке он несколько вырос, а официальный курс практически не изменился.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, установленный НБУ, сохранился у отметки 24,45 грн/$. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,40/24,43 до 24,47/24,49 (+0,3%/+ 0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,29/24,50 до 24,28/24,49 (-0,1%/ — 0,03%).