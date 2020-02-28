Политика Турция блокирует флот РФ - перекроют проливы Босфор и Дарданеллы

2020-02-28 19:35 93

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе.

Как сообщает Интерфакс, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

Кроме того сообщается, что турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель.

В то же время, представитель Черноморского флота РФ Алексей Рулев сообщил, что два фрегата Адмирал Макаров и Адмирал Григорович с крылатыми ракетами Калибр-НК проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Данные корабли ранее неоднократно участвовали в российской операции против повстанцев у берегов Сирии.

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