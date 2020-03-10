Экономика Обвал цен на нефть откинул фондовые биржи мира к показателям кризисного 2008 года

2020-03-10 15:16 171

Мировые фондовые биржи продемонстрировали рекордное с 2008 года падение. После обвала цен на нефть резко упали азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут.

Несмотря на паузу, до конца сессии падение составило почти 8%. Это более 2000 пунктов по индексу Dow Jones, который финишировал на уровне 23851 пункт.

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, потерял 225,81 пункта - 7,60%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта - 7,92%. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

Котировки на бирже в Токио упали на 5%, в Сиднее - более чем на 7%. Европейские биржи потеряли от 5,5% (швейцарский индекс SMI) до почти 8% (немецкий DAX). Особенно страдают котировки акций сырьевых компаний.

Первыми отреагировали азиатские биржи. 9 марта Nikkei 225 - один из главных фондовых индексов Японии - потерял 5%.

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