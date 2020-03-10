Мир Украинка шокировала информацией о коронавирусе в Италии

2020-03-10 17:00 159

В Италии за последние сутки заразились еще 97 человек на коронавирус. Из-за инфекции в стране ввели карантин.

Украинка Екатерина Звезда, которая живет в Италии несколько лет, шокировала своим рассказом о реальной ситуации в стране.

По словам Кати, за пересечение регионов итальянцам анонсированы штрафы и аресты, в тюрьмах поднимаются бунты, а дети, скорее всего, останутся на второй год в школах из-за закрытых учебных заведений на период карантина.

Кстати, экономика страны из-за паники COVID-19 находится в плачевном состоянии.

"Большинство итальянцев думают также, поэтому продолжали все это время жить своей обычной жизнью: жать руку при встрече, пить кофе в баре, читать утреннюю газету и ковырять в носу. Вчера у нас забрали возможность это делать. За пересечение регионов аресты и штрафы. Бунты в тюрьмах. Большая вероятность, что детей оставят в школах на второй год - у них просто не будет возможности догнать программу. Больницы переполнены, причем причина поступления зачастую далека от знаменитого вируса. Экономике страны п*да от слова совсем. Бесит, что спусковым крючком стала раздутая в СМИ паника", - написала Екатерина у себя на Facebook.

Также Екатерина опечалена происходящими событиями и надеется, что вскоре ситуация в стране нормализуется.

Стоит отметить, что в Италии число зараженных увеличилось до 97 человек. Умерли 463 человека. Количество инфицированных в настоящее время составляет 9172.