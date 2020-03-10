Мир Украинка шокировала информацией о коронавирусе в Италии

2020-03-10 17:00 159

 

В Италии за последние сутки заразились еще 97 человек на коронавирус. Из-за инфекции в стране ввели карантин.

Украинка Екатерина Звезда, которая живет в Италии несколько лет, шокировала своим рассказом о реальной ситуации в стране.

По словам Кати, за пересечение регионов итальянцам анонсированы штрафы и аресты, в тюрьмах поднимаются бунты, а дети, скорее всего, останутся на второй год в школах из-за закрытых учебных заведений на период карантина.

Кстати, экономика страны из-за паники COVID-19 находится в плачевном состоянии.

"Большинство итальянцев думают также, поэтому продолжали все это время жить своей обычной жизнью: жать руку при встрече, пить кофе в баре, читать утреннюю газету и ковырять в носу. Вчера у нас забрали возможность это делать. За пересечение регионов аресты и штрафы. Бунты в тюрьмах. Большая вероятность, что детей оставят в школах на второй год - у них просто не будет возможности догнать программу. Больницы переполнены, причем причина поступления зачастую далека от знаменитого вируса. Экономике страны п*да от слова совсем. Бесит, что спусковым крючком стала раздутая в СМИ паника", - написала Екатерина у себя на Facebook.

Также Екатерина опечалена происходящими событиями и надеется, что вскоре ситуация в стране нормализуется.

Стоит отметить, что в Италии число зараженных увеличилось до 97 человек. Умерли 463 человека. Количество инфицированных в настоящее время составляет 9172.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ВОЗ рассказали о сроках выздоровления от коронавируса

2020-03-10 17:30 102

Президент США решил снизить налоги в стране из-за коронавируса

2020-03-10 10:41 264

Из-за эпидемии COVID-19 УЕФА запретила традиционные рукопожатия футболистов

2020-03-10 08:11 252

ВОЗ считает, что коронавирус может набрать масштабов пандемии

2020-03-09 22:00 639

Еще новости в разделе "Мир"

Путин заявил, что может принять участие в выборах президента РФ, но с одним условием

2020-03-10 18:00 54

В ВОЗ рассказали о сроках выздоровления от коронавируса

2020-03-10 17:30 102

Украинка шокировала информацией о коронавирусе в Италии

2020-03-10 17:00 159

Путин будет править вечно: принято историческое решение

2020-03-10 16:00 198
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Путин заявил, что может принять участие в выборах президента РФ, но с одним условием 2020-03-10 18:00 54
В ВОЗ рассказали о сроках выздоровления от коронавируса 2020-03-10 17:30 102
Украинка шокировала информацией о коронавирусе в Италии 2020-03-10 17:00 159
Путин будет править вечно: принято историческое решение 2020-03-10 16:00 198

Лента

18:00 Путин заявил, что может принять участие в выборах президента РФ, но с одним условием
17:30 В ВОЗ рассказали о сроках выздоровления от коронавируса
17:00 Украинка шокировала информацией о коронавирусе в Италии
16:30 Валюта прет вверх: будет ли доллар по 30
16:00 Путин будет править вечно: принято историческое решение
15:45 Знаменитый Печерский суд Киева избрал меру нардепу Софие Федине
15:16 Обвал цен на нефть откинул фондовые биржи мира к показателям кризисного 2008 года
КАРТА 14:42 На Донбассе прицельно обстрелян грузовик с украинскими солдатами, есть погибшие
14:14 Продажи электромобилей в Украине за месяц выросли на 67%
13:45 Коронавирус захватил все страны ЕС - зараженных нашли даже на Кипре