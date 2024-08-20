Политика Италия выдала Украине гражданина рф, разыскиваемого за совершение ряда преступлений

2024-08-20 12:27

По результатам рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора компетентными органами Италии принято решение о выдаче (экстрадиции) гражданина рф, разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В сотрудничестве с правоохранительными органами Республики Польша подозреваемый, задержанный в Италии в 2023 году, доставлен в Украину.

Экстрадированный организовал преступную схему похищения автомобилей и вымогательство у владельцев средств за их возврат.

К преступной деятельности гражданин РФ привлек группу лиц, которые в Телеграмме предлагали владельцам угнанных автомобилей вернуть их за полцены. Если они отказывались платить денежное вознаграждение, подозреваемые реализовывали транспортное средство или разбирали его и продавали запчасти, меняя номерные знаки.

Средства потерпевшие перечисляли на электронные кошельки разных криптосервисов.

В августе 2022 года правоохранители прекратили деятельность автоугонщиков. Тогда было проведено более 50-ти обысков на территории девяти областей. Пятерым участникам группы было сообщено о подозрении, а организатор - гражданин РФ - объявлен в международный розыск.

В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 15 млн 140 тыс. грн.