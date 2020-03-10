Мир Турция продолжает стягивать войска в Идлиб: появились впечатляющие фото

2020-03-10 19:00 402

Очередная колонна военной техники Вооруженных сил Турции вошла в сирийскую провинцию Идлиб, где обострилось вооруженное противостояние между правительственными войсками Башира Асада, которого поддерживает Россия, и турецкой армией.

Фото перемещения турецких войск опубликованы в Telegram-канале "Военный осведомитель".

На опубликованных снимках зафиксирована перевозка танков, а также колонны военных грузовиков и бронетранспортеров.

Напомним, что Вооруженные силы Турции в сирийской провинции Идлиб начали операцию "Весенний щит", которая стала ответом на удар по позициям турецкой армии, который нанесли вечером 27 февраля сирийские войска, которые поддерживает Россия.