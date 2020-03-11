Экономика Доллар и евро в Украине продолжают быстро дорожать - курс валют на сегодня

2020-03-11 11:15 279

Нацбанк Украины установил на среду, 11 марта, курс доллара на уровне 25,31 грн., сообщается на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 39 коп. Евро подорожал на 56 коп. и составил 28,79 грн.Российский рубль немного подешевел и составляет 0,353 грн.

Напомним, межбанковские валютные торги в Украине вчера открылись самым низким курсом гривны с сентября 2019 года. Торги начались долларом по 25,25-25,29 грн. А закрылись самым низким курсом национальной валюты с августа прошлого года.