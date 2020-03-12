Коронавирус В Запорожской области у двоих человек подозревают коронавирус

2020-03-12 17:30 198

В Запорожье двоих человек доставили в инфекционную больницу Запорожья с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в Главном управлении Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

"Сегодня утром в больницу поступил мужчина, который приехал из Польши, где работал дальнобойщиком. У мужчины температура и симптомы, относят его к группе "подозрительных случаев". Мы взяли образцы для исследования, в том числе и на коронавирус, но сначала нужно исключить грипп и другие болезни", - говорится в сообщении.

В лабораторном центре заверили, что ситуация прояснится в ближайшие несколько часов.

Кроме того, на брифинге в Запорожской ОГА, директор ГУ Запорожский областной лабораторный центр МЗ Роман Терехов отметил, что в области коронавирусную инфекцию подозревают у женщины, которая вернулась из Италии.

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