Детали КОРКИ НА ВУЛИЦІ ПІДВАЛЬНІЙ

2020-03-13 13:26 177

Транспорт стояв на вулиці Підвальній вже 20 хвилин. І з огляду на два зустрічні трамваї, за якими вилаштувались великогабаритні автобуси, оранжеві маршрутки, а також легкові автомобілі – увесь це рухомий потік враз став нерухомим. Кілька сотень коліс у два ряди завмерли як у дитячій грі в очікуванні якогось дивовижного поштовху. І звідки той поштовх мав бути ніхто не знав. Деякі пасажири виходили з трамваїв, автобусів. Статечна пані говорила своєму колезі, - о Боже, ці корки на Підвальній вже стали такими хронічними як мій вік. Стасе, ходімо вип’ємо каву з рурками. Як добре, що ми нині не йдемо до праці.

У Львові корки на вулиці Підвальній стали буденним явищем і не один раз на день. Особливо занепокоєні інтенсивним рухом різних видів транспорту фахівці від архітектури, історики, краєзнавці. Адже вулиця Підвальна - серце середньовічного Львова, де на невеликій площі зосереджено найбільше пам’яток архітектури. А з’явилась чи виникла вона порівняно недавно - в кінці 18 століття. Там, де сьогодні інтенсивно курсують авто, трамваї та автобуси, був рів з водою, над яким височіли Гетьманські вали.

Вздовж вулиці Підвальної по обидва боки височіють лише історичні споруди і пам’ятки архітектури, яким по 400 і більше років. Один з представників львівської архітектури бароко - Королівський арсенал (будівництво 1575 та 1639 років) Це пам’ятка ренесансної архітектури мілітаристичного призначення. Нині тут знаходиться обласний архів. Споруда має жалюгідний вигляд, потребує реставрації. Дворик арсеналу багатьом не львів’янам знайомий ще з фільму «Три мушкетери». За цими приміщеннями на розі Підвальної і Лесі Українки велична архітектурна споруда (1891 р.) - Академія друкарства. Навпроти будинок з червоної цегли Управління пожежної охорони – наймолодший, 1900 року побудови, його прикрашає скульптура покровителя пожежників св. Флоріана.

На Гетьманських валах височіє Порохова Вежа (1556 р), яка має стіни товщиною у три метри. Поруч - найстаріша в Україні школа (1809р). Тут навчався відомий фантаст Станіслав Лем. Навпроти неї славнозвісний неповторній у своїй красі ансамбль епохи ренесансу Успенської церкви з вежею Корнякта (1572 р), каплицею Трьох Святителів (1578 р.) та храмом Успіння Богородиці (1591 р).

На площі перед ансамблем Успенської церкви - постійні натовпи туристів. Адже це місце має захоплюючу історію, тому усі маршрути гідів ніколи не минають оборонний мур з внутрішнім підземним входом. Краєзнавці б’ють на сполох адже він вже руйнується. Бо тут постійно курсують вагони чотирьох трамвайних маршрутів. Диву даєшся, як ці вібрації витримують пустоти підземелля.

На розі Підвальної та Руської в реставраційних риштуваннях стоїть так званий «будинок у вишиванці», який поєднує український національний стиль і сецесію. Це - споруда колишнього страхового товариства «Дністер», сьогодні - поліклініка. Вона спроектована як багатофункціональний банківський будинок, поєднаний з житловим блоком. На той час споруда була одним з найбільш раціональних витворів славнозвісного митця будівничої справи львівського архітектора Івана Левинського.

Найстарішою ж на Підвальній є оборонна споруда міського Арсеналу, яка зазнала кількох пожеж і руйнацій (1430, 1556 і 1706 роки). І саме серед цих древніх архітектурних витворів лише за одну хвилину, а це 60 секунд, в часи пік проїжджає 50 одиниць транспорту. Спробую перелічити маршрути. Лише трамвайні маршрути - №1, 2, 7, 9. Окрім них регулярно згідно графіку курсують великогабаритні автобуси №1, №46, №5а, №3, №47а, №53, № 29,№9 .Так само постійно їздять маршрутки «Богдан» - їх набереться до десяти рейсів. Ще кілька років тому рух по Підвальній був одностороннім, зараз - двосторонній.

До речі, на розі Підвальної та вулиці Валової знаходиться управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. Тут працюють саме ті фахівці, котрі покликані захищати від руйнації унікальні історичні споруди, пропонувати шляхи вирішення розвантаження переобтяженої різними видами транспорту середньовічної місцини Львова. Якої вони думки про засилля транспорту на вулиці Підвальній, постійні затори тут, адже це призводить до руйнації історичних споруд? - Поцікавилась у начальника управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілії Онищенко.

- Чому тільки на вулиці Підвальній корки? - Здивувалась вона. - Вони є скрізь, по всьому Львову - і на Личаківській, і на проспекті Свободи, і на Городоцькій… Бо як інакше людям потрапити в центральну частину міста? Я постійно на нарадах говорю про те, що треба будувати об’їзні дороги. Однак їх не будують. У планах департаменту транспорту лише обмежити рух приватних авто у Львові, а натомість збільшити громадського. Я вважаю, що приватники від машин не відмовляться, щоб їздити містом. Але це вже в компетенції іншого департаменту міської ради, - відповіла Ліля Онищенко, ніяк не прореагувавши на слова про небезпеку руйнації пам’яток архітектури на вулиці Підвальній…

Лариса Марчук, Львів

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