Коронавирус У Трюдо не выявили коронавирус

2020-03-14 09:07 171
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не болен коронавирусом. Об этом он рассказал во время обращения к нации в пятницу, 13 марта.

"Будьте уверены, что я себя чувствую очень хорошо и что у меня нет коронавируса", - сказал Трюдо.

Также премьер-министр рекомендовал канадцам не путешествовать за границу. Парламент Канады приостановил работу до 20 апреля.

"Мы рекомендуем канадцам не покидать территорию страны без особых на то причин", - добавил премьер.

Отмечается, что остановка законодательного органа не повлияет на работу правительства.

"Мы столкнемся с этим вместе, и мы справимся с этим вместе", - заявил лидер либеральной палаты Пабло Родригес.

Напомним, ранее у жены Джастина Трюдо выявили коронавирус. Супруги будут находиться на домашнем карантине две недели.

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