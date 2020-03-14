У Трюдо не выявили коронавирус

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не болен коронавирусом. Об этом он рассказал во время обращения к нации в пятницу, 13 марта.
"Будьте уверены, что я себя чувствую очень хорошо и что у меня нет коронавируса", - сказал Трюдо.
Также премьер-министр рекомендовал канадцам не путешествовать за границу. Парламент Канады приостановил работу до 20 апреля.
"Мы рекомендуем канадцам не покидать территорию страны без особых на то причин", - добавил премьер.
Отмечается, что остановка законодательного органа не повлияет на работу правительства.
"Мы столкнемся с этим вместе, и мы справимся с этим вместе", - заявил лидер либеральной палаты Пабло Родригес.
Напомним, ранее у жены Джастина Трюдо выявили коронавирус. Супруги будут находиться на домашнем карантине две недели.
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