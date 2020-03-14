Коронавирус Украинцев информировать о коронавирусе будут с помощью смс-сообщений

2020-03-15 00:15 189

Министерство охраны здоровья намерено информировать украинцев о коронавирусе с помощью смс-сообщений. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабмина Украины в субботу, 14 марта.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил на заседании правительства министр здравоохранения Илья Емец.

В Минздраве отметили, что техническое исполнение этого решения премьер-министр Денис Шмыгаль возложил на министерство цифровой трансформации и министерство инфраструктуры Украины. Последние проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

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