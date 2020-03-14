Коронавирус Заробитчане и коронавирус. В Польше украинцев увольняют, а в Италии гонят на улицу с температурой

2020-03-15 00:40 750

Бушующий в Европе коронавирус гонит заробитчан на родину.

Наши соотечественники едут домой из стран ЕС - в основном из объятой вирусом Италии и Польши, которая с 15 марта закрывает границы с Украиной - как минимум на две недели, а дальше карантин могут продолжить.

В этих, да и во многих других европейских странах, прекращают работу целые отрасли экономики. Особенно в сфере услуг, где традиционно работает много трудовых мигрантов из Украины.

Что в такой ситуации будут делать наши соотечественники, многие ли поедут домой и надеются ли они на обещанную помощь правительства, а также как их встретят на родине, разбиралась "Страна".

"Больше не набирают персонал и сокращают уже работающих"

Из Польши будут только выпускать, а обратно впустят только после 2-недельного карантина и только определенные категории граждан (поляков, иностранцев с картой поляков, которая есть чуть не у каждого второго галичанина, и тех, у кого есть разрешение на работу).

Въезд для них будет открыт через три крупных пункта пропуска в Корчеве-Краковце, Дорогуске-Ягодине, Гребенне-Рава Русской, остальные пять КПП, в том числе популярный среди пограничных жителей пеший переход Медика-Шегини, будут на замке.

После введения строгого карантина в Польше, где уже 70 зараженных и двое умерли, многие заробитчане остались без работы - многие фирмы и заводы уходят на карантин и сокращают иностранных работников.

Местные власти на две недели закрыли школы, университеты, рестораны, развлекательные заведения, а сами поляки размели еду и туалетную бумагу, а еще массово кинулись снимать деньги с депозитов.

Поскольку в Польше трудится почти два миллиона украинских заробитчан, а весной стартует сезон сельхозработ, на которые традиционно едут украинцы, настроения среди наших трудяг пессимистические.

Многие лишаются заработка и собираются на родину.

"Эта "корона" сломала все мои планы и вынуждает вернуться домой - из-за карантина временно закрывают завод по упаковке, на который я устроился в феврале, найти новую работу непросто. А платить за аренду надо, поэтому еду назад в Украину, ничего толком не заработав (планировал пробыть тут минимум до осени и привезти домой около 2 тысяч долларов, а так на кармане всего 600 долларов). Знакомый взялся подвезти на машине, благо живу рядом - за 50 км от границы, во Львовской области", - делится со "Страной" заробитчанин Игорь Билас.

"Я работаю в общепите, хозяева больше не набирают людей. И дальнейшее сотрудничество под вопросом - упали продажи на 50%. И еще намекнули, что если собираешься и дальше у нас работать, то лучше никуда не ехать, а то вдруг вирус привезёшь. На фирме, где работают мои знакомые, уже идут сокращения. И поляки вообще думают, что мы заразные и все болезни сюда везем. Мой хороший знакомый поляк, когда услышал, что у нас есть подтвержденный факт заражения вирусом, сказал: это же вы к нам едите, и мы все теперь заразимся. На следующий день был подтверждён факт заражения в Польше - только вот из Германии", - рассказывает заробитчанин Мирослав Петров.

Кстати, первый случай смерти от коронавируса в Украине - это 71-летняя украинка, которая вернулась из Польши.

"Бабка, у которой мы снимаем дом, запретила брату приехать, мол, он вирус привезет. А в новостях показали тут что в Украине люди падают на улицах и их никто не лечит", - рассказывает Юлия Дашина из Варшавы.

Те предприятия, которые не закрылись, ввели жесткие меры профилактики вируса.

"Ручки на дверях обмотали бинтом, пропитанным хлоркой. У других поставили будильник и каждый час заставляют мыть руки и проходить дезинфекция", - рассказывает живущий в Варшаве Владислав Марющенко.

В салонах красоты и у частных мастеров, которыми работают много украинцев в Польше, работы тоже сильно уменьшилось.

"Куча отмен, потому что закрыли университеты, люди уехали. В салоне красоты пустота, как никогда. Мастера просто сидят", - рассказывает парикмахер из Познаня Анастасия Нестеренко, которая тоже собирается вернуться в Украину, к родителям, объясняя, что так хоть на оплате жилья сэкономит.

Другие, наоборот, готовы сидеть за границей до победного конца, несмотря на сокращения и отсутствие клиентов.

"Неясно, когда границы обратно откроют, да и надо будет карантин проходить. А тут все равно работа найдется, все-таки в Польше не такая критичная ситуация с коронавирусом, как в Италии", - говорит нам львовянин Владимир Малькут, работающий под Варшавой на стройке.

"Раиса просила забрать в больницу, ей отказали, она умерла"

Аналогично разделились мнения среди заробитчан, работающих в Италии. Кто-то планирует оставаться, опасаясь, что потом будут сложности с возвращением в Италию.

"Я работаю уже три года в одной семье помощницей по хозяйству, получаю около 1,5 тысячи евро, меня все устраивает. Да и медицина тут лучше, чем в Украине - вот где точно сейчас можно заразиться, просто скрывают реальное количество заболевших, мне кажется. К тому же, не хочу подвергать риску родных и близких, если вдруг у меня вирус", - признается тернопольчанка Юлия Сагайдак, работающая в Риме.

Правда, тех, кто хочет все же вернуться домой любыми путями становится все больше.

Во-первых, многие теряют работу, так как закрывается сфера услуг, в которой работало много украинцев. И мигрантов увольняют в первую очередь.

Во-вторых, действительно люди боятся заразиться.

Особенно заробитчан напугала недавняя смерть от коронавируса 65-летней киевлянки Раисы Малышевой, которая работала "баданте" (сиделкой) под Брешией, в эпицентре болезни, и заразилась от своих "сеньоров" - пожилой итальянской пары, за которыми ухаживала.

"Раисе было плохо две недели, она просила отправить ее в больницу, но ей отказывали, видимо, чтобы не заморачиваться, и госпитализировали уже когда она была в очень плохом состоянии, а через пару дней умерла в реанимации. Другую сиделку с высокой температурой вообще выставили на улицу", - рассказывает Марина, подруга Малышевой.

Многие заробитчане с признаками болезни уже уехали в Украину. Это мы выяснили из рассказов украинцев в Италии.

"Кто-то не хочет остаться беспомощным вдали от дома, как Малышева. Кто-то хочет успеть домой к Пасхе. А поскольку после 17 марта добраться в Украину можно будет только на машине, ищут способы, как доехать автомобилями, объединяются в соцсетях", - говорит Наталья Струк из Милана.

Несмотря на заверения украинских властей, что украинцев будут эвакуировать, большинство опрошенных нами заробитчан на это не надеются. Полагают, что несколько самолетаов могут послать, чтоб власти сделали пиар на эвакуации. Но нереально вывести десятки тысяч украинцев, которые живут и работают в Италии и хотят вернуться в Украину. Поэтому, в основном, расчитывают на свои силы.

Либо вообще не собираются пока покидать Италию.

"Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии. Учитывая нереальность выполнения этого решения, отважусь допустить, что это решение принято для отвлечение внимания от скандала с Ермаком и Донбассом", - пишет на своей странице в ФБ главред Украинской газеты из Рима Марьяна Сороневич, отмечая, что остается в Италии, "для добра моей Родины".

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