Життя 28 липня холодний атмосферний фронт накриє Україну — температура вночі опуститься до +12С

2026-07-27 16:41

Згідно з повідомленням синоптиків, у вівторок, 28 липня 2026 року, холодний атмосферний фронт накриє Україну.

Він принесе грозові дощі, сильний північно-західний вітер та зниження температури вдень до +20...+24 °C та вночі місцями до +12С.

Вночі та вранці опади накриють західні, північні, центральні та південні області.

На сході в цей час буде сухо.

Вдень дощі змістяться на схід та йтимуть переважно на Лівобережжі.

Вдень у більшості регіонів очікується +20...+24 °C; на півдні та південному сході буде трохи тепліше — +25...+28 °C.

У Києві температура знизиться до +22 °C (дощі — вночі та вранці).

Також очікується сильний північно-західний вітер.

Похолодання буде нетривалим, на початку серпня спека знову повернеться.