Детали В РФ окончательно пустили ситуацию с короновирусом на самотек

2020-04-02 12:52 258
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Сотни критичных комментариев и отзывов в адрес российского руководства — таковы реалии, пишет arba.

Также, в сети появился эмоциональный ролик о том, как российская власть и президент РФ Владимир Путин окончательно пустили ситуацию в России с короновирусом на самотек.

Вместо помощи российским регионам они отправляют якобы гуманитарную помощь за границу, где и без поливальных машин и военных вирусолог справляться и так.

“Тем самым нам в который раз показали, чего для них жизнь простого россиянина”, – говорится в ролике.

Также российским автором ролика отмечается: “А тем временем у нас количество больных новой заразой растет по экспоненте каждый час. В больницах нет самого элементарного – масок и простых защитных костюмов. Но пусть тебя, россиянин, тешит мысль, что Трамп назвал отправку Путиным в Штаты самолета с медоборудивание – «Очень милым». И да, если выживешь, не забудь сходить проголосовать за поправки в Конституцию”.

Источник: belprauda

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