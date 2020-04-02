Детали Декларация Кивы: Заработок на отмывании денег и новый «крузак» брата

2020-04-02 16:29 237
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Основным источником дохода нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы является фирма, которая фигурирует в уголовном деле об отмывании доходов. Об этом свидетельствует декларация нардепа за 2019 год.

В графе доходов Кива указал 148 тыс. грн зарплаты народного депутата, 10 тыс. гривен банковских процентов и 1,2 млн грн, которые получил от ООО «Компания Сиквел». Причем данные средства он задекларировал одной суммой — в декабре 2019 года. 

ООО «Компания Сиквел» (код ЕГРПОУ 42388203) фигурирует в уголовном деле об организации в 2018-2019 годах преступного механизма для прикрытия незаконной деятельности, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Фирму также подозревают в пособничестве предприятиям реального сектора в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах путем документального оформления бестоварных операций. Кроме этого, ООО «Компания Сиквел» вменяют внесение заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственных документов предприятий по псевдооперациям по реализации ТМЦ (работ, услуг), используя предприятия, имеющие признаки фиктивности и созданные с целью прикрытия незаконной деятельности.

В 2019 году в декларации Кивы появился новый автомобиль новый Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 2,2 млн грн. Поскольку эта сумма превышает официальный доход нардепа, собственником авто указан Дмитрий Кива, вероятно, брат нардепа. Род деятельности и источники дохода Дмитрия Кивы неизвестны.

Согласно декларации, указанные выше гараж, яма и земельный участок (1480 м.кв. в с. Сосновка Полтавской области) — единственная недвижимость депутата. В Киеве Кива проживает якобы бесплатно в квартире площадью 43 м.кв., зарегистрированной на некоего Сергея Гречанюка. Наличными нардеп хранит 425 тыс. гривен, в банках — 259 тыс. гривен.

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Детали

Декларация Кивы: Заработок на отмывании денег и новый «крузак» брата 2020-04-02 16:29 237
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