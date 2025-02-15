Курьезы Новый глава Департамента США Илон Маск не будет отчитываться о своем финансовом состоянии

2025-02-15 12:29

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий ныне Департамент эффективности правительства (DOGE) США, не обязан подавать публичную декларацию о своем финансовом состоянии. Зато бизнесмен представит конфиденциальный отчет. Об этом заявили в Белом доме, сообщает телеканал СNN.

Сегодня Маск, чьи компании имеют государственные контракты в миллиарды долларов, занимается демонтажом многих составляющих федерального правительства в рамках деятельности DOGE.

"Как неоплачиваемый специальный государственный служащий он представит конфиденциальный отчет о раскрытии финансовой информации в соответствии с нормами", - заявил представитель Белого дома.

Руководящие принципы этики не требуют от Маска подавать публичную декларацию, но остаются вопросы многочисленных потенциальных конфликтов интересов Маска, отмечает СМИ.

 

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