Мир Boeing впервые за 58 лет останавливает выпуск самолетов из-за пандемии

2020-04-03 14:15 189

Известный производитель авиационной техники Boeing приостанавливает производство на своих объектах в американском городе Ридли в штате Пенсильвания в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.

Завод в Пенсильвании выпускает тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf.

Производство будет остановлено до 20 апреля текущего года. В этот период планируются работы по дезинфекции зданий.

"Приостановка работ - это серьезный шаг, но необходимый для здоровья и безопасности наших сотрудников", - говорится в заявлении.

Также в компании отметили, что часть сотрудников будет работать удаленно, другие же получат оплачиваемый отпуск за 10 рабочих дней.

Напомним, в этом году у Boeing впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета.

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