Детали На ТИСе сегодня прошли обыски

2020-04-18 19:42 705

Сегодня днем на территории украинской компании «Трансинвестсервис» (сокращённо ТИС), которая является оператором грузовых терминалов в акватории порта Южный, прошли обыски - сообщает телеграмм-канал.

Обыски проводят сотрудники НАБУ. «На ТИСе сегодня прошли обыски. Их проводили сотрудники. Эту информацию стараются максимально скрыть, но увы», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что ТИС является не только крупнейшим отечественным оператором грузовых портовых терминалов, но и является собственником развитой обслуживающей инфраструктуры, включая железнодорожную станцию.

ТИС была основана в 1994 году Алексеем Ставницером и Олегом Кутателадзе. Компанией был приобретён у государственного предприятия «Лиман» недостроенный причал № 17, изначально предназначенный для импорта фосфоритов. Причал перестроен из импортного в экспортный и к 1998 году переоборудован для перевалки удобрений.

Позднее компанией ТИС были построены ещё 6 причалов, всего на 2018 год их 8. По данным открытых источников, сейчас компания ТИС принадлежит сыновьям Ставницера-старшего Андрею Ставницеру и Егору Гребенникову, а также Кутатеталадзе-старшему и его сыну Виталию. Оперируемые компанией терминалы «ТИС-Зерно» и «ТИС-Минудобрения» принадлежит российскому предпринимателю Алексею Федорычеву.

Недавно Андрей Ставницер был назначен президентом Украины Владимиром Зеленским со-руководителем Антикризисного штаба Одесской области по борьбе с эпидемией коронавируса. Однако, на текущем неделе в СМИ появилась информация, что из-за критики работы одесского губернатора Максима Куцего Андрея Ставницера отодвинули от управления штабом - сообщает телеграмм-канал.