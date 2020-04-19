Коронавирус ОНЛАЙН Пасхальное воскресенье: видео-трансляция богослужения из Киево-Печерской Лавры

2020-04-19 01:09 261

В воскресенье, 19 апреля, в 8:00 начнется богослужение на Пасхальное воскресенье в храме Киево-Печерской лавры. Посмотреть богослужение можно онлайн.

Напомним, самый главный церковный праздник, день Воскресения Христова – Пасху, в этом году христиане восточного обряда отмечают 19 апреля.



В Новом завете название праздник символизирует освобождение от рабства греха посредством смерти и воскресения Иисуса. Сын Божий принес себя в жертву и тем самым занял место ветхозаветного пасхального агнца.

По преданию, после того, как Иисус Христос умер, его тело перенесли в пещеру и завалили вход огромным камнем.

Через день туда пришли женщины, чтобы возлить на его тело миро, но увидели, что пещера пуста. На земле лежала только пелена, в которую было завернуто тело Христа.

Ангел, который явился в пещере, сказал, что Христос воскрес из мертвых.

Отметим, в связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания Covid-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме без участия прихожан и паломников. Братия обители продолжают возносить в храмах монастыря сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно молиться о тех, кто уже заболел этим недугом, и о врачах, которые борются за жизни наших сограждан.

Как и прежде, в период карантина в Лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.

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