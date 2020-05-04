Детали Тимошенко зарабатывает на коронавирусе

2020-05-04 15:06 126
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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко не только переправляет коронавирусных нардепов из-за границы, но и зарабатывает на гуманитарных грузах для Украины.

 Об этом Никита Шиловец написал в своей статье в интернет-издании Новости Украины — From-UA.

 Автор отмечает, что замглавы Офиса президента не только занимался организацией эвакуации соотечественников из-за границы, но и пытался, используя свое служебное положение, вернуть в Украину с Кипра одиозного нардепа и киевского «короля сигаретных МАФов» Андрея Холодова, который уже тогда был болен коронавирусом.

 Но, факт заражения COVID-19 не особо обеспокоил Тимошенко, который направил в Кипр борт рейса компании SkyUp, которым и хотел тайком вернутся Холодов, но не сумел.

 «Кто-то позвонил в SkyUp и рассказал, что есть такой Холодов и перевозить его – опасно для жизни как пассажиров, так и персонала. Холодов оперативно, уже в аэропорту, выставляет на своей странице в Фейсбук бумаги о том, что заболел он еще 19 марта и заверяет, что здоров. Но выписку об излечении не предоставил», - пишет Шиловец.

 Однако, по словам автора, это не единственная афера Тимошенко, котороя касается авиаперевозок. Дело в том, что его дела сильно пошатнулись в феврале этого года, но тут «грянул коронавирус и Тимошенко решил доказать свою эффективность в деле эвакуации и перевозок медикаментов».

 Автор объясняет, что с началом пандемии и закрытием страны буквально каждый день избранные самолёты, совершают чартерные рейсы, цель которых доставить индивидуальные средства защиты для медучреждений. Для этой операции выбраны самолеты компании SkyUP, на одном из которых прилетел Холодов и самолет Мрия. И, как стало известно автору, под видом гуманитарных спецрейсов в Украину доставлялись коммерческие грузы для гипермаркетов «Эпицентр» (семья Герег), компании «Рошен» (Петра Порошенко) и так далее.

«Телеграмм-канал «Джокер», который первым выложил скрины «гумкомвоя» отметил, что все эти рейсы осуществлялись по дипломатическому разрешению, что является явным нарушением, потому что коммерческая перевозка не может проходить по дипломатическим каналам. Все грузы, в том числе коммерческие, растаможивались в Украине по нулевой ставке. Эти рейсы отправлялись через аэропорт города Сямень, где также был организован склад и был приставлен координатор по отправке грузов. Затаможка проводилась по цене 10 дол за килограмм. Притом, что в других аэропортах Китая подобная растаможка стоит 3 юаня за кг. Ответственными с украинской стороны были следующие лица. Сергей Камышев, посол Украины в Китае. Василий Гомянин, работник МИД Украины, а также небезызвестный Борис Баум, который является партнером Тимошенко в сфере легализации азартных игр в Украине», - акцентирует Шиловец.

 Резюмируя, автор отметил, что ситуация с Мрией, достаточно сильно подмочила репутацию как Тимошенко, так и самого Зеленского. А поэтому замглаве ОП пришлось выложить из своих личных средств 25.000$ на то, чтоб отмыть от скандала себя и Зеленского. Но из этого возникает вполне логичный вопрос - откуда у человека с официальной зарплатой в несколько тысяч долларов такие средства на свое оправдание? Судя по опубликованной платежке - оплата ПП Диловар за перевозку на украинский счёт SkyUp составила 309 тысяч гривен. А это означает, что коммерческие компании оплатили SkyUp за перевозку груза из расчета 1250$ за кубический метр, при рыночной стоимости на тот момент от 500$ до 900$.

  «Возможно президент денег действительно не берет, но это не помешало его окружению, в частности Кириллу Тимошенко, заработать 9 миллионов долларов только на борьбе с коронавирусом (!). Будучи порохоботом и активным сторонником прошлого президента Тимошенко не просто работает в стиле своих предшественников, но и планирует приобрести виллу в Испании по соседству с одиозным соратником Порошенко – Игорем Кононенко. Ведь, как известно, «хорошие люди» должны держаться вместе, а остальные пусть сидят на карантине», - подытожил автор.

Источник: From-ua

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