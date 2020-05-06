Детали «Передал врачам «болгарку»: стало известно, как Бродский помогает стране бороться с коронавирусом

2020-05-06 11:48 270
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Известный бизнесмен, основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс раскритиковал предпринимателя Михаила Бродского за недостаточную помощь стране в борьбе с коронавирусом и обвинил в мародерстве во время карантина.

Поводом для этого стали нападки со стороны Бродского в адрес Офиса Президента и, в частности, замглавы ОП Кирилла Тимошенко в связи с поставками из Китая медицинского оборудования и средств защиты, закупленных за счет средств представителей крупного бизнеса. Фукс не выбирает выражений и называет Бродского «свиньей».

 «Как человек, который в отличие от свинки финансирует борьбу с коронавирусом в Украине, могу сказать, что в ОП (в том числе и Тимошенко) все же предпринимают усилия по объединению и координации власти и бизнеса», – написал Павел Фукс в своем Телеграм-канале.

Он сообщил, что в рамках штаба помощи медикам, созданного по инициативе президента Владимира Зеленского, купил два рентген-диагностических комплекса за 13 млн 400 тыс. грн и оплатил чартер с гуманитарной помощью из Женевы.

«Это всё за заработанные мной деньги, из которых уплачены налоги», – отметил он. 

В то же время, по информации Фукса, фирма «Венето», принадлежащая Бродскому, передала врачам в Черкассах болгарку (электроинструмент) и100 защитных костюмов.


При этом Павел Фукс обратил внимание, что Михаил Бродский во время карантина решает свои спорные бизнес-вопросы, связанные со строительством.

 

«6 лет она (свинья. – Ред.) пыталась построить торговый центр на Крещатике, 23-Б. Местные жители против. По этому адресу находился когда-то ресторан, который свинья хочет снести и построить здание высотой минимум в четыре этажа. И вот 31 марта свинья получила разрешение на «реконструкцию с надстройкой кафе». Цинично, в карантин, когда местные жители лишены права на протест. Разве это не мародерство?» – отметил Фукс.

Источник: vesti.ua

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Детали

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