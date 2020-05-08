Коронавирус Еврокомиссия рекомендовала продлить закрытие границ ЕС до 15 июня

2020-05-09 00:02 189
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Ограничения рекомендуют продлить еще на 30 дней

Еврокомиссия рекомендовала странами-членам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня, в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что несмотря на ослабление ограничений со стороны некоторых стран ЕС и Шенгенской зоны, ситуация с пандемией коронавируса остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире.

"Отмена ограничений на поездки должна осуществляться поэтапно... Внутренний пограничный контроль необходимо будет постепенно и скоординировано снять, прежде чем ограничения на внешних границах можно будет ослабить на втором этапе", - говорится в сообщении.

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