Коронавирус Украинские препараты от коронавируса тестируют в Германии

2020-05-10 13:00 276

В лабораториях Германии изучают действие ряда украинских медицинских препаратов, которые, предположительно, могут применяться для лечения коронавирусной болезни Covid-19, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По словам дипломата, Украине и Германии удалось договориться о том, как совместными усилиями бороться с пандемией коронавируса.

"Мы очень активно работаем над этим, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в разработке вакцины; таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения, Академии наук, с ведущими центрами, работающими в Германии", - цитирует Радио Свобода слова Мельника. Какие конкретно препараты проверяют в ФРГ, дипломат не уточняет.

По его словам, немецкому правительству, благодаря "действительно очень жестким карантинным мерам" удалось очень существенно снизить уровень заражаемости. "На сегодня он составляет чуть больше, чем 0,7%. По сравнению с тем, что было полтора месяца назад - это показатель равнялся трем - то есть, один человек заражал трех других. На сегодня в Германии 10 человек заражают семерых. Это значит, что каждый день количество зараженных идет на спад. И это очень положительная тенденция", - отметил дипломат.

По данным на 9 мая в Украине было лабораторно подтверждено 14 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Известно о 376 летальном исходе от коронавируса, 2909 пациентов выздоровели.

В мире же на сегодня насчитывается 4 014 401 инфицированных коронавирусом Covid-2019, число жертв достигло отметки 276 623, а почти 1,4 млн человек выздоровели.

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