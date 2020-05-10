Коронавирус Украинские препараты от коронавируса тестируют в Германии

2020-05-10 13:00 276
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В лабораториях Германии изучают действие ряда украинских медицинских препаратов, которые, предположительно, могут применяться для лечения коронавирусной болезни Covid-19, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По словам дипломата, Украине и Германии удалось договориться о том, как совместными усилиями бороться с пандемией коронавируса.

"Мы очень активно работаем над этим, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в разработке вакцины; таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения, Академии наук, с ведущими центрами, работающими в Германии", - цитирует Радио Свобода слова Мельника. Какие конкретно препараты проверяют в ФРГ, дипломат не уточняет.

По его словам, немецкому правительству, благодаря "действительно очень жестким карантинным мерам" удалось очень существенно снизить уровень заражаемости. "На сегодня он составляет чуть больше, чем 0,7%. По сравнению с тем, что было полтора месяца назад - это показатель равнялся трем - то есть, один человек заражал трех других. На сегодня в Германии 10 человек заражают семерых. Это значит, что каждый день количество зараженных идет на спад. И это очень положительная тенденция", - отметил дипломат.

По данным на 9 мая в Украине было лабораторно подтверждено 14 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Известно о 376 летальном исходе от коронавируса, 2909 пациентов выздоровели.

В мире же на сегодня насчитывается 4 014 401 инфицированных коронавирусом Covid-2019, число жертв достигло отметки 276 623, а почти 1,4 млн человек выздоровели.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем лечат коронавирус

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Чем закончится "война" между США и Китаем из-за коронавируса: озвучен печальный прогноз

2020-05-10 12:30 1107

"В больницах уже заканчиваются места". Почему на Западной Украине не идет на спад эпидемия коронавируса

2020-05-10 11:30 558

Трамп заявил, что коронавирус "уйдет и без вакцины"

2020-05-09 13:00 921

Названо число пациентов с рецидивами коронавируса

2020-05-09 11:00 813

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Самый ожидаемый бой года в UFC завершился невероятной сенсацией

2020-05-10 13:30 303

Украинские препараты от коронавируса тестируют в Германии

2020-05-10 13:00 276

Чем закончится "война" между США и Китаем из-за коронавируса: озвучен печальный прогноз

2020-05-10 12:30 1107

МОЗ разработало более 100 протоколов лечения болезней

2020-05-10 12:00 159
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Самый ожидаемый бой года в UFC завершился невероятной сенсацией 2020-05-10 13:30 303
Украинские препараты от коронавируса тестируют в Германии 2020-05-10 13:00 276
Чем закончится "война" между США и Китаем из-за коронавируса: озвучен печальный прогноз 2020-05-10 12:30 1107
МОЗ разработало более 100 протоколов лечения болезней 2020-05-10 12:00 159

Лента

13:30 Самый ожидаемый бой года в UFC завершился невероятной сенсацией
13:00 Украинские препараты от коронавируса тестируют в Германии
12:30 Чем закончится "война" между США и Китаем из-за коронавируса: озвучен печальный прогноз
12:00 МОЗ разработало более 100 протоколов лечения болезней
11:30 "В больницах уже заканчиваются места". Почему на Западной Украине не идет на спад эпидемия коронавируса
11:00 Долгожданный запуск транспорта в Украине: Ляшко поразил решением, "вместо того, чтобы..."
10:30 Грузия дала важное пояснение отзыву посла из Украины
видео 10:00 «Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец вызвал Усика на бой без правил
фото 21:00 Полиция: в Украине 9 мая состоялось 495 мероприятий с участием почти 9000 человек
15:00 COVID-19: в Украине третий день более 500 случаев