Коронавирус Почему доллар в Украине начал дешеветь, несмотря на кризис: главные причины

2020-05-11 19:00 198

Курс доллара в Украине, вопреки прогнозам, не растет, а даже демонстрирует снижение.

"В данный момент за счет профессиональной политики НБУ и Минфина, которая была проведена в 2017-2020 годах, мы имеем результат в виде стабильной банковской системы и, как следствие, более стабильной ситуации в финансовой системе страны", - пояснил аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.

Еще одним фактором стабильной гривны является то, что Национальный банк пока не проводит эмиссию гривны для наполнения бюджета, что позволяет сдерживать инфляцию и раскачку гривны.

Ситуация на мировых рынках также благоприятна.

"Усиливаются темпы восстановления развивающихся рынков (а Украина как раз к таковым относится, - "Апостроф"), что позволяет расти и нашей гривне", - добавил Пархоменко.

С тем, что курс во многом отражает ситуацию с торговым сальдо Украины, согласен и инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса. Он отметил, что сейчас значительно сократился импорт, при том, что экспорт почти не уменьшился.

"Тут нам помогает то, что мы – сырьевой придаток и, как раньше, гоним сырье. По металлу – несколько меньше, но коррекция по экспорту не столь серьезная, как по импорту", - пояснил эксперт.

При этом нынешняя ситуация в корне отличается от того, что было во время кризиса 2008 года. Тогда, напомним, валютный курс обвалился вдвое с 5 гривен/доллар до 10 гривен/доллар, после чего спустя какое-то время произошла коррекция до 8 гривен/доллар.

В 2008 году обвал гривны ударил по потребительскому спросу, и это привело к сокращению импорта, отметил Фурса: "Сейчас же все не так - импорт сжался без падения курса. Потому что у нас карантин".

Кроме того, у людей стало элементарно меньше свободных денег – ведь во время карантина большое количество предприятий простаивает, работников увольняют или отправляют в неоплачиваемые отпуска. А те, кого кризис напрямую еще не коснулся, тратит деньги с большой осторожностью.

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