Детали Гена по прозвищу «Сапоги»

2020-05-12 10:38 162
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Это сейчас Труханов респектабельный мэр миллионного города, обладатель зарубежной недвижимости и трёх иностранных паспортов. А в начале 90-х он вернулся в Одессу отставным капитаном Советской Армии. Точнее капитаном запаса уже российской армии - Труханов закончил службу в Северо-Кавказском военном округе ВС РФ.

Тех, кто был способен хотя-бы показать на глобусе вероятного противника США для дальнейшего продвижения по службе направляли учиться в Академию Генштаба. Дураки и спившиеся до седых яиц прозябали в майорах. А наш герой застрял в звании капитан. И очень горд этим. Настолько, что сам придумал для себе такую кличку. 

Но на новой работе, куда Гену взяли личным водителем к торговавшему оружием одному известному авторитету, было принято называть не по званию, а по содержанию. И дали Труханову прозвище «Сапоги» - не только из-за стойкого запаха кирзы, которым пропитался бывший ротный, но и за высокий интеллектуальный уровень.

Работа была нетрудной - колёса подкачать, машину помыть, вовремя подать, дверь открыть да поклониться. Платили хорошо, но всегда человеку мало. И вскоре по запаху изо рта Гена был пойман на воровстве бензина - отсасывал через шланг, сливал из бака и продавал. 

Сейчас это мало кто помнит и Труханов любит рассказывать истории, как он бегал с автоматом и лопатой по полям орошений. Но это не так - автоматы после армии он видел только в руках у новых коллег. А чтобы словоохотливый водитель по пьяни перед тёлками не выболтал лишнего - его частенько выставляли из машины на мороз. Бывало стоял часами, в туалет не сходишь - так и подхватил наш герой простуду и стойкий запах мочи от привычки ходить под себя. 

Был слаб на передок, работа часто страдала от пьянства и загулов с барышнями. Но об этих похождениях - в следующий раз.

Автор: Михаил Попов 

Источник: kompromat1

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