Политика КАРТА Официальный Берлин принял жесткое решение по газопроводу Северный поток-2

2020-05-15 12:15 321
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Федеральное сетевое агентство Германии отказало оператору газопровода Северный поток-2 компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. 

"Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части Северного потока-2, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", - говорится в сообщении агентства.

При этом условием для выведения газопровода из-под правил Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. В случае с Северным потоком-2 это не так.

"Для всех стран-членов ЕС существовала возможность изучить заявку Nord Stream 2 AG с приложениями и сделать заявление. Ею воспользовались 10 стран", - говорится в решении, полный текст которого опубликуют позже.

Напомним, согласно обновленной директиве, на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, распространяются нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Строительство газопровода остановилось в декабре прошлого года из-за санкций США. Готовность проекта оценивается в 94%.

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