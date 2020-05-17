Мир В Тель-Авиве найден мертвым экс-посол Китая в Украине

2020-05-17 15:30 201

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своей квартире в пригороде Тель-Авива. Полиция проводит расследование.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

57-летний Ду был назначен послом только в феврале, ранее он был посланником в Украине.

Посол женат и воспитывал сына, но его семье еще предстояло присоединиться к нему в Израиле.

Израильский “12 канал” со ссылкой на неназванные медицинские источники сообщил, что, по предварительным данным, Ду Вэй умер во сне по естественным причинам.

В Израиль посол прибыл 15 февраля и сразу же ушел на самоизоляцию.

В интервью израильской газете Makor Rishon в прошлом месяце Ду Вэй сказал, что Китай стал козлом отпущения в мире.

“В истории не раз определенную группу людей обвиняли в распространении пандемий. Это подло и должно быть осуждено. Болезнь – враг всего человечества, и мир должен бороться с ней вместе”, – сказал он.

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