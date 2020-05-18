Политика ГРАФИК Год на Банковой: Что произошло с рейтингом Зеленского за время президентства

2020-05-19 15:12 141

Лишь треть украинцев оценивают первый год президентства Владимира Зеленского положительно, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Так, 27% респондентов оценили работу Зеленского "хорошо", а 4% - "отлично.

37% опрошенных считают работу президента удовлетворительной.

При этом треть граждан считают действия Зеленского на посту либо "неудовлетворительными" (19%), либо "ужасными" (12%).

Также украинцы оценили действия Зеленского по сферам. Больше всего одобрительно относятся к освобождению пленных, а также борьбе с коронавирусом. Хуже всего - уменьшения влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе.

Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины состоялись сейчас, то за Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан - среди тех, кто решил голосовать и определился с выбором. Но во втором туре выборов Зеленский получил бы 75% голосов избирателей, как и год назад.

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