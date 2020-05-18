Политика Крым "умирает" без воды: названы главные причины грандиозного провала оккупантов

2020-05-18 21:00 291
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Попытки оккупационных властей Крыма обеспечить достаточное снабжение водой аннексированного Россией полуострова с помощью опреснения морской воды провалились по техническим причинам.

Об этом сообщил эксперт по временно оккупированным территориям Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.

По его словам, возможности обеспечить крымчан питьевой водой для оккупационной "власти" недоступны из-за объективных технических трудностей.

"Проекты опреснения морской воды провалились, потому что на это нужно много электричества. Для того чтобы обеспечить жителей полуострова водой из расчета 16 литров на человека в сутки (это минимальный показатель) в Крыму нужно построить около десяти атомных электростанций, равных по мощности Запорожской АЭС. Таких возможностей у оккупантов просто нет", - отметил эксперт.

Подача воды с территории Краснодарского края, как это планировалось раньше, также невозможна, поскольку этот регион сам страдает от нехватки воды.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

С завтрашнего дня часть Киева останется без горячей воды

2020-05-18 22:00 291

В двух странах ввели уголовную ответственность за отсутствие защитной маски

2020-05-18 12:16 387

Разумков назвал условия для возвращения Крыма

2020-05-16 14:30 1047

Первый в истории долларовый триллионер появится в 2026 году

2020-05-15 18:29 1245

Еще новости в разделе "Политика"

Крым "умирает" без воды: названы главные причины грандиозного провала оккупантов

2020-05-18 21:00 291

Зеленский решил ввести двойное гражданство в Украине, скандальный закон уже в Раде

2020-05-18 19:00 444

Верховная Рада завершила карантин - какие законопроекты рассмотрят на этой неделе

2020-05-18 10:14 432

В Украине День памяти жертв политических репрессий

2020-05-17 11:00 852
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Крым "умирает" без воды: названы главные причины грандиозного провала оккупантов 2020-05-18 21:00 291
Зеленский решил ввести двойное гражданство в Украине, скандальный закон уже в Раде 2020-05-18 19:00 444
Верховная Рада завершила карантин - какие законопроекты рассмотрят на этой неделе 2020-05-18 10:14 432
В Украине День памяти жертв политических репрессий 2020-05-17 11:00 852

Лента

22:00 С завтрашнего дня часть Киева останется без горячей воды
21:30 Нацбанк предупредил о новых правилах снятия налички
21:00 Крым "умирает" без воды: названы главные причины грандиозного провала оккупантов
20:30 Стало известно имя соперника 53-летнего Тайсона в его первом бою после возвращения
20:00 Ученые назвали занятие, которое во время пандемии коронавируса делает людей счастливее
19:30 Без массажей, фитнес-баров, полотенец и бассейнов. Минздрав опубликовал правила работы спортзалов в Украине
19:00 Зеленский решил ввести двойное гражданство в Украине, скандальный закон уже в Раде
18:30 В МОН дали рекомендации вузам по проведению зачетов и экзаменов
18:00 МОН призывает правительство открыть учебные заведения
17:30 Без ковров, полотенец и игрушек: Минздрав озвучил условия работы детсадов