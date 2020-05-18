Политика Крым "умирает" без воды: названы главные причины грандиозного провала оккупантов

2020-05-18 21:00 291

Попытки оккупационных властей Крыма обеспечить достаточное снабжение водой аннексированного Россией полуострова с помощью опреснения морской воды провалились по техническим причинам.

Об этом сообщил эксперт по временно оккупированным территориям Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.

По его словам, возможности обеспечить крымчан питьевой водой для оккупационной "власти" недоступны из-за объективных технических трудностей.

"Проекты опреснения морской воды провалились, потому что на это нужно много электричества. Для того чтобы обеспечить жителей полуострова водой из расчета 16 литров на человека в сутки (это минимальный показатель) в Крыму нужно построить около десяти атомных электростанций, равных по мощности Запорожской АЭС. Таких возможностей у оккупантов просто нет", - отметил эксперт.

Подача воды с территории Краснодарского края, как это планировалось раньше, также невозможна, поскольку этот регион сам страдает от нехватки воды.

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