Детали Медики рассказали, какой напиток поможет укрепить сердце

2020-05-23 10:30 384

Употребление боярышника улучшает работу сердца и сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли специалисты в области медицины, пишет newformat.info.

Проведенные исследования показали, что употребление чая с боярышником несколько раз в неделю поможет улучшить сердечно-сосудистую систему.

Также отмечается, что боярышник активирует кровообращение в мозгу, укрепляет стенки сосудов, улучшает ритм сердца, снижает уровень холестерина и сахара в крови и т.д. В связи с этим специалисты рекомендуют пить людям, которые хотят улучшить свою сердечно-сосудистую систему, настойку боярышника три раза в день.

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